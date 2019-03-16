المغرب: لا نتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر

وتشهد الجزائر احتجاجات ضد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وسلطاته.

أكدت وزارة الخارجية المغربية أن موقف الرباط من الوضع في الجزائر هو "عدم التدخل" في الشؤون الداخلية لهذا البلد، حسبما أفادت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية الناطقة باللغة العربي.

ونقلت الإذاعة الفرنسية عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قوله إن "المملكة المغربية قررت اتخاذ موقف بعدم التدخل في التطورات الأخيرة الحاصلة في الجزائر وعدم إصدار أي تعليق حول الموضوع".

وأضاف: "ليس للمغرب أن يتدخل في التطورات الداخلية في الجزائر، ولا نعلق عليها بأي شكل من الأشكال".

وتشهد الجزائر احتجاجات ضد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وسلطاته.