المغرب: مجهول يقتحم موكب بابا الفاتيكان

استقبل العاهل المغربي محمد السادس بابا الفاتيكان فرانسيس في المطار لدى وصوله إلى المغرب

اقتحم شاب مغربي موكب العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال مراسم استقباله بابا الفاتيكان في مدينة الرباط، لكن أفراد الحرس الملكي حالوا دون وصول الشاب لسيارة الملك واعتقلوه.

وأظهر فيديو الشاب وهو يركض بمحاذاة الموكب محاولا الوصول إلى سيارة الملك المغربي إلا أن أفراد الحرس الملكي منعوه من تحقيق هدفه وقبضوا عليه ليتابع الموكب طريقه بشكل عادي.

وظهر الشاب في الدقيقة 14 من البث المباشر وفق ما ورد على موقع قناة روسيا اليوم الالكتروني

واستقبل الملك محمد السادس اليوم السبت 30 مارس البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية الذي يؤدي زيارة رسمية إلى المغرب تستمر يومين، بدعوة من العاهل المغربي.

واستقبل العاهل المغربي محمد السادس بابا الفاتيكان فرانسيس في المطار لدى وصوله إلى المغرب في زيارة سيبحث خلالها مع الجانب المغربي سبل تفعيل الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين.

وحسب موقع "الفاتيكان نيوز"، فإن الزيارة الرسولية الـ28 للبابا فرانسيس التي بدأت اليوم السبت إلى المغرب، والتي تحمل شعار الحوار بين الأديان، تأتي إتماما لتلك التي قام بها يوحنا بولص الثاني عام 1985.