المغرب يحقق بتورط احد سفرائه بالتحرش الجنسي

المغرب يحقق في تورط سفيره في غانا بشبهة "تحرش جنسي"

أرسلت وزارة الشؤون الخارجية المغربية اليوم الاثنين، لجنة مركزية إلى العاصمة الغينية أكرا للتحقيق في شكوى ضد محمد فرحات، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية غانا، حول التحرش الجنسي.

ونقلت جريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية، أن وزارة الخارجية تلقت رسالة من سيدة غانية تشتغل بالسفارة المغربية لدى غانا تتهم فيها السفير فرحات بالتحرش بها جنسيا.

وبحسب الجريدة فقد جاء في شكوى التحرش، أنه في ديسمبر الماضي طلب السفير المغربي من المشتكية القدوم إلى مكتبه لإعداد القهوة، بينما كانت كاتبته الخاصة تقوم بفحوصات طبية تتعلق بالحمل.

وأوضحت الشاكية في رسالتها أنه بعد تقديمها للقهوة شرع المسؤول الدبلوماسي المغربي يتغزل فيها ويلمس أماكن في جسدها، وقدم لها إغراءات من قبيل عرض يتعلق بإجراء فترة تدريب لمدة شهر في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالرباط.

وأشارت المشتكية إلى أنه "خلال فترة أسبوع واحد تعرضت للتحرش الجنسي مرتين من السفير المغربي، ولا يوجد أي مؤشر على أن هذه المضايقات ستتوقف قريبا، لذلك قررت تقديم استقالتي من السفارة".

وناشدت السيدة وزارة الشؤون الخارجية بالرباط من أجل التحرك لوقف مثل هذه الممارسات، التي يمكن أن تكون ضحيتها عاملات وموظفات جديدات لدى السفارة.

وكان الملك محمد السادس عين محمد فرحات، في أبريل 2018، سفيرا للمغرب بجمهورية غانا. وتقلد فرحات العديد من المسؤوليات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فقد شغل، على الخصوص، منصب رئيس قسم المعارض بمديرية الدراسات والتنسيق القطاعي، ورئيس قسم نزع السلاح بمديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وتولى المسؤول ذاته منصب القائم بالأعمال في سفارة المغرب لدى جمهورية إفريقيا الوسطى، وشغل منصب رئيس بعثة بسفارة المغرب لدى الصين، ونائب رئيس بعثة بسفارة المغرب لدى فرنسا سنة 2017.