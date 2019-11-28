المغرب يحقق بمحاولتي اغتيال استهدفتا زعيم حزب معارض

يحقق الادعاء العام المغربي في محاولتي الاغتيال اللتين استهدفتا جمال المنظري الأمين العام لحزب “الاتحاد المغربي للديمقراطية”، ووقعت كلاهما في العاصمة الرباط.

أمر المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط الشرطة القضائية بالتحقيق في محاولة قتل جمال المنظري الأمين العام لحزب “الاتحاد المغربي للديمقراطية”.

وأشارت النيابة العامة على شكايتين للمشتكي، بعدما توصل المدعي العام ببعض القرائن التي أدلى بها محاميه.

وأوضح موقع “زنقة 20” أنه استنادا إلى معطيات حساسة تضمنتها الشكاية الأولى المسجلة، أن المنظري كان في مهمة حزبية وتعرض لعملية طعن في حي “الرشاد” في الرباط، نجا منها بأعجوبة.

وقدم الدفاع للنيابة العامة معطيات تشير إلى التعرف على هوية أحد الأشخاص وهو من ذوي السوابق، مشيرا إلى أن هناك شهودا من المواطنين جردوا المشتكى به من السلاح الأبيض، وأنه مازال حرا طليقا رغم تقديم شكاية ضده لدى إدارة الأمن.

وتوصلت النيابة العامة بشكاية ثانية ضد جانح يشتبه في تعريضه أمين عام الحزب المذكور لمحاولة القتل باستعمال زجاج قارورة مكسورة، في حي “التقدم” في الرباط، بمساعدة أشخاص آخرين.

والتمس دفاع الطرف المشتكي من المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بفتح تحقيق قضائي معمق، مع تقديم كل من ثبت تورطه أو مشاركته في الأفعال الجنائية وإحالته على النيابة العامة لترتيب الآثار القانونية في حقه، مؤكدا أن القرائن ثابتة في حق المشتكى بهم، وأن موكله مستعد لتقديم العديد من المعطيات الأساسية في الموضوع.