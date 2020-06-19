المغرب يسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في يوم واحد

يرتقب الإعلان السبت عن تسريع الرفع التدريجي للحجر الصحي، المستمر في مدن المغرب الكبرى ومحيطها منذ آذار/ مارس بينما خفف في باقي المناطق، مع تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 تموز/ يوليو.

سجل المغرب، الجمعة، 539 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء بالمملكة مطلع آذار/ مارس، معظمها في وسط مهني وفق ما أفادت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن 457 من الحالات المؤكدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سجلت “في وسط مهني وبدون أعراض”، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 9613 شخصا توفي منهم 213، بينما تصل نسبة الشفاء بينهم 84,5 بالمئة.

وأفادت وسائل إعلام محلية الجمعة، بأن معظم الحالات الجديدة سجلت بين عاملات في مصنع للفراولة بالقنيطرة، نحو 30 كيلومترا شمال الرباط.

ونبهت وزارة الصحة إلى ضرورة احترام الإجراءات الوقائية في أماكن العمل، كما سبق للسلطات أن أعلنت إجراء اختبارات واسعة النطاق على مستوى الفضاءات المهنية، مشجعة على استئناف الأنشطة الاقتصادية.

ولم تكن الحالات المعلنة يوميا تتجاوز المئة في الغالب.

ويرتقب الإعلان السبت عن تسريع الرفع التدريجي للحجر الصحي، المستمر في المدن الكبرى ومحيطها منذ آذار/ مارس بينما خفف في باقي المناطق، مع تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 تموز/ يوليو.

وأعلنت السلطات في وقت سابق تجميع كافة المصابين قيد العلاج والحالات الجديدة في مستشفيين متخصصين قرب مدينتي الدار البيضاء (غرب) ومراكش (جنوب)، بغاية “التسريع من الرفع التدريجي” للحجر الصحي وإفساح المجال للتكفل بمرضى آخرين في باقي المستشفيات.

