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المغرب يسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منشور 12 أيّار / مايو 2020 - 11:33
إجمالي المتعافين في المغرب 2930 حالة
إجمالي المتعافين في المغرب 2930 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6380 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر  إجمالي الوفيات عند 188 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 119 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 2930 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 64299 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

(د ب أ)

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