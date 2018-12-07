المغرب يعتقل ستة أشخاص تشتبه في صلتهم بداعش

أعلنت السلطات المغربية عن اعتقال ستة أشخاص يوم الجمعة للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية وتخطيطهم لعمليات "إرهابية" بالبلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية حصلت رويترز على نسخة منه إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني (جهاز المخابرات الداخلية) تمكن "من تفكيك خلية إرهابية بتاريخ 7-12-2018 تتكون من 6 عناصر ينشطون بمدينة بني ملال (وسط المغرب) تتراوح أعمارهم بين 24 و37 سنة يشتبه في موالاتهم لداعش وفي الإعداد لمشاريع إرهابية بالمملكة".

وأضاف البيان أن هذه العملية أسفرت عن "حجز أجهزة إلكترونية وكتب ومنشورات تمجد الفكر المتطرف لداعش وتحرض على العنف، إضافة إلى أسلحة بيضاء".

وذكر البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت "أن أفراد هذه الخلية قاموا بعمليات تجنيد واستقطاب الشباب من أجل تبني مبادئهم المتطرفة بالموازاة مع التحريض لتنفيذ اعتداءات تستهدف المخالفين لنهجهم المتشدد، وهو ما يشكل مسا خطيرا بالأمن العام وسلامة المواطنين".

وأعلن المغرب عن تفكيك أكثر من 160 "خلية إرهابية" منذ التفجيرات الانتحارية التي وقعت في مدينة الدار البيضاء في عام 2003 واتهم إسلاميين متشددين بالضلوع فيها.