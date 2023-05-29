المغرب يعزز علاقته مع اسرائيل بـ 3 اتفاقيات

عمقت المغرب علاقة التطبيع مع اسرائيل بالتوقيع على ثلاثة اتفاقيات مهمة تخص مجال النقل وذلك خلال تواجد ووزيرة النقل والسلامة الطرقية الإسرائيلية، ميري ريجيف في المملكة المغربية وفق ما اعلنت وكالة الانباء الرسمية ومواقع عبرية

وحسب المصادر فان الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى "متعلقة بالنقل البحري والاعتراف المتبادل برخص السياقة والسلامة الطرقية ومذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون التقني في مجال السلامة الطرقية والتنقل المستدام

وتتواجد الوزيرة الاسرائيلية ضيفة على المغرب برفقة كبار الموظفين في وزارة المواصلات في زيارة لمدة يومين

واعلنت الوزير الاسرائيلية ريجيف، أنه "تقرر تشكيل فريق مشترك يعالج القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات المبتكرة في مجال النقل، لا سيما التنقل الذكي، والطائرات من دون طيار، والسيارات الكهربائية أو ذاتية القيادة"، بحسب الوكالة المغربية.

ابتدأت اليوم وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف زيارتها للمغرب والتقت صباح هذا اليوم بنظيرها المغربي محمد عبد الجليل. ووقع الطرفان على اتفاقيتين الأولى على الاعتراف المتبادل برخص القيادة والثانية على تعزيز الاتفاقات الثنائية بشأن القضايا البحرية و الروابط المباشرة بين موانئ… pic.twitter.com/qxpGtkYXBJ — Bureau de Liaison d'Israël au Maroc (@IsraelinRabat) May 29, 2023

من جهته اعتبر وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل زيارة الوزيرة الإسرائيلية إلى بلاده تعطي فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين "البلدين" ، وقال انه سيزور إسرائيل في سبتمبر المقبل.

ووفق الوكالة المغربية فقد ناقش الطرفان تطوير الرحلات الجوية بين البلدين وتشجيع السياحة وتشجيع القطاع الخاص والشركات الناشئة على الاستثمار في مجال النقل. كما تم البحث بشأن "التعاون في مجال النقل السككي والخطوط فائقة السرعة، وتطوير البنية التحتيات للمطارات، والمنصات اللوجستية والتنقل الذكي بما فيها تدبير حركة المرور، والمركبات ذاتية القيادة، وإشارات المرور الذكية، والتكنولوجيات المتعلقة بالنقل"،

وكانت الرباط طبعت علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب في ديسمبر 2020، بعد عروض من الرئيس الاميركي السابق بموجبها اعترف بمغربية الصحراء الغربية