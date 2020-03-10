المغرب يعلق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني في وقت مبكر اليوم الثلاثاء أن بلاده قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا.

وكتب رئيس الوزراء على حسابه على تويتر “بسبب انتشار فيروس كورونا بإيطاليا قررت حكومة المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات القادمة من الديار الإيطالية وإليها وذلك إلى حين صدور إشعار آخر”.

كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال أمس الاثنين إن إيطاليا ستخضع للإغلاق حتى الشهر القادم بعد أن شهدت البلاد نحو 9172 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 463 شخصا بالمرض. (رويترز)