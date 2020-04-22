المغرب يعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 3209 والوفيات 145

أفادت إحصائيات وزارة الصحة المغربية مساء الثلاثاء بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 3209 حالات منها 145 حالة وفاة.

وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة إن عدد المتعافين بلغ 393 شخصا.

وأضاف أن 78 في المئة من الحالات لا تظهر عليها أعراض المرض “أو تظهر لكنها بسيطة” وأن خمسة في المئة فقط من المصابين تم إيداعهم العناية المركزة أو غرفة الإنعاش.

وسارع المغرب منذ ظهور الحالات الأولى إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشي الوباء وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات جنبت المغرب الأسوأ.

كما مدد المغرب فترة الحجر الصحي أربعة أسابيع أخرى حتى 20 مايو أيار المقبل، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي استمرت من 20 مارس آذار إلى 20 أبريل/ نيسان.(رويترز)