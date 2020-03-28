المغرب يعلن تدعيم منظومته الصحية في مواجهة فيروس كورونا

أعلن المغرب الجمعة توفير ملياري درهم لتدعيم منظومته الصحّية، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ.

وجاء في بيان لوزارة الاقتصاد أنّ “هذا المبلغ سيُستخدم بشكل رئيسي من أجل شراء المعدّات الطبية ومعدّات المستشفيات (1000 سرير للإنعاش، و550 جهاز للتنفس، و100 ألف عدّة لأخذ العيّنات، و100 ألف عدّة للكشف، وأجهزة الأشعّة)”.

وأضاف البيان أنّ المبلغ “سيُخصّص أيضاً لشراء الأدوية (…) وتعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحّة”.

وتمّ توفير هذا المبلغ من “الصندوق الخاصّ بتدبير جائحة فيروس كورونا، كوفيد – 19” الذي يضمّ أكثر من 25 مليار درهم.

كما قرر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق تخصيص 150 مليون يورو لحاجيات الصندوق المغربي “الخاصّ بتدبير جائحة فيروس كورونا، كوفيد – 19”.

ونشر المغرب الأحد الماضي وحدات مدرّعة من الجيش من أجل فرض احترام حالة الطوارئ الصحية التي اتّخذتها السلطات.

ويبلغ عدد الإصابات المعلنة رسميّاً بكوفيد-19 في المغرب 345 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 11 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 23، بحسب وزارة الصحة. (أ ف ب)