المغرب يعلن تفكيك خلية لداعش هي الثالثة في أقل من شهر

أعلن المغرب الاربعاء، تفكيك خلية إنها موالية لتنظيم "داعش"، هي الثالثة التي يتم ضبطها في البلاد خلال أقل من شهر.

وقالت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات) في تغريدة عبر "تويتر" إنها فككت ‫"خلية إرهابية بمدينة طنجة (في اقصى شمال البلاد) موالية لتنظيم داعش تتكون من خمسة متطرفين".

وأضافت أنها تمكنت من "حجز معدات تدخل في صناعة وإعداد متفجرات تقليدية الصنع".

وهذه هي الخلية "الإرهابية" الثالثة التي يعلن المغرب عن تفكيكها في أقل من شهر، بعد الإعلان في 14 سبتمبر/ أيلول عن تفكيك خلية أولى مكونة من 3 أشخاص في مدينة الرشيدية (جنوب شرق)، وتفكيك خلية ثانية مكونة من 4 أفراد بالمدينة ذاتها في 22 من الشهر ذاته.

وقالت السلطات المغربية آنذاك إن الخليتين مواليتين لتنظيم "داعش" وكانتا ترتبطان بمخططات لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.

وتعلن الرباط، بين حين وآخر، تفكيك "خلايا إرهابية" وتقول إن استراتيجية مكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك 200 خلية منذ العام 2003.