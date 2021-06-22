المغرب يعلن تفكيك “خلية إرهابية” موالية لداعش

"تتكون من أربعة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاما”.

قالت السلطات المغربية الثلاثاء إنها اعتقلت أربعة أشخاص لهم صلة بتنظيم “الدولة الاسلامية- داعش" كانوا ينشطون في منطقة سيدي الزوين القروية بضواحي مراكش.

وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تمكن من تفكيك هذه الخلية “الموالية لما يسمى بتنظيم “الدولة”، تتكون من أربعة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاما”.

ويقول المغرب إنه ينتهج سياسة استباقية في محاربة الإرهاب.

وفككت المملكة عشرات “الخلايا الإرهابية” خاصة بعد التفجيرات الانتحارية التي استهدفت الدار البيضاء في مايو أيار من العام 2003، وبعد ظهور تنظيم “الدولة”.