المغرب يغلق سفارتة في الجزائر ويتبرأ من التصريحات التي وترت الموقف

تبرأ رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني من موقف احد دبلوماسييه البارزين الذي دعا الى استقلال وتقرير مصير الامازيغ في الجزائر في الوقت الي قررت الرباط اغلاق سفارتها في الجزائر.

اغلاق السفارة في المغرب

واعلن المغرب انه سيغلق سفارته في الجزائر يوم الجمعة وسيعود أفراد البعثة الدبلوماسية العاملون هناك إلى بلادهم وذلك بعد 3 أيام من إعلان الجزائر من جانب واحد قطع العلاقات بين البلدين بسبب "أعمال عدائية" وقال مصدر أن قنصليتا المغرب في مدينتي وهران وسيدي بلعباس ستبقيان مفتوحتين.

بالمقابل، أعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية عن الأسف لهذا القرار الذي وصف بأنه غير مبرر، مشيرا إلى أن المغرب "يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها".

العثماني يتبرأ من تصريحات مندوب المغرب

في الاثناء تبرأ رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، من رد السفير المغربي الدائم في الأمم المتحدة، بشأن تقرير المصير بمنطقة القبايل الجزائرية، وقال انه "ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية".

ونقلت صحيفة "هسبريس" عن العثماني تشديده على أن ما صدر عن مندوب بلاده الدائم في الأمم المتحدة، عمر هلال "كان عبارة عن رد فعل حجاجي على الجزائر".

وقال رئيس الحكومة المغربية في هذا الشأن: "هذا كان رد فعل لسفير المغرب في الأمم المتحدة، ليس موقفا سياسيا يعبر عنه، وإنما هو رد فعل حجاجي، إذا كنتم تقولون كذا فإنه كذا، هو ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية".

وصرح العثماني بأنه تفاجأ بقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة، معبرا عن أسفه الشديد لكون الخطوة جاءت "بعد الدعوة الثالثة التي وجهها الملك محمد السادس ومد من خلالها اليد للمصالحة وبدء الحوار مع الإخوة في الجزائر دون شروط".