المغرب يفرض الحجر على القادمين من مصر وتونس

يعفى من الحجر الصحي حاملو الشهادة التي تثبت التلقيح.

قرر المغرب الأحد، فرض حجر صحي على قادمين من مصر وتونس وروسيا لمدة 10 أيام باستثناء الملقحين ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب بيان للجنة الوزارية "لتتبع كورونا" (حكومية)، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

ومنتصف يونيو/ حزيران الماضي استأنف المغرب الرحلات الجوية ذهابا وإيابا بعد تعليقها مع أكثر من 50 دولة منذ فبراير/ شباط الماضي، ضمن تدابير مكافحة فيروس "كورونا".

وأوضح بيان سابق للخارجية المغربية، أنه "تم تصنيف الدول إلى قائمتين تشترط على القادمين من المدرجة في الأولى (دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا ودول أخرى ) توافر شهادة التلقيح أو نتيجة سلبية لاختبار PCR يعود لأقل من 72 ساعة من تاريخ دخول البلاد".

بينما يطلب من القادمين من الدول المدرجة في القائمة الثانية (تضم حاليا 77‎ دولة‎)، وفق الخارجية، "الإدلاء باختبار PCR سلبي يعود لأقل من 72 ساعة من تاريخ دخول المغرب، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام، ويعفى من الحجر الصحي حاملو الشهادة التي تثبت التلقيح".

وقال بيان اللجنة، إنه "بخصوص شروط الدخول إلى المغرب لم تتم إضافة أي بلد إلى القائمة الأولى، مقابل إضافة 3 بلدان جديدة إلى القائمة الثانية وهي مصر وروسيا وتونس.

وأوضح البيان، أن هذه الشروط "تدخل حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء.

وحتى مساء الأحد، بلغت إصابات كورونا في المغرب 534 ألفا و550، منها 9 آلاف و319 وفاة، و519 آلاف و696 حالة تعاف، وفق بيانات رسمية.

كما وصل عدد من تلقوا اللقاح ضد الفيروس 10 ملايين و67 آلاف، من أصل نحو 36 مليونا تعداد سكان البلاد، في وتيرة تعد الأسرع إفريقيا.