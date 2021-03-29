المغرب يمدد الحظر وفلسطين تتسلم لقاحات منحة من الصين

أعلن المغرب الإثنين، تمديد حظر التجوال الليلي في أنحاء البلاد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فيما تسلم الفلسطينيون مئة ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 تبرعا من الصين.

وقال بيان صادر عن الحكومة المغربية، إنها قررت تمديد حظر التجوال الليلي في أنحاء البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من الثلاثاء، لمواجهة تفشي كورونا.

ومنذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرضت الحكومة حظر تجوال ليلي يبدأ من الساعة 21.00 حتى الـ6.00 صباحا (20:00 – 5:00 ت.غ)، ومددته عدة مرات، آخرها في 15 مارس الجاري، لأسبوعين.

وأوضح البيان أن "القرار جاء إثر التطور الوبائي لكورونا على الصعيد العالمي، وظهور سلالات جديدة من الفيروس في بعض الدول المجاورة".

وأشار إلى أن القرار يتضمن كذلك إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى عند الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت غ)، بمختلف أرجاء البلاد.

والإثنين، أعلنت تقارير إعلامية، نقلا عن مسؤولين بوزارة الصحة المغربية، اكتشاف 49 مصابا بالسلالة البريطانية لكورونا، بمدينة الداخلة (جنوب).

وحتى مساء الأحد، بلغت إصابات كورونا في المغرب 494 ألفا و659، منها 8 آلاف و798وفاة، و482 ألفا و352 حالة تعاف.

بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي وحتى الأحد، 4 ملايين و302 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا.

- فلسطين تتسلم لقاحات من الصين -

الى ذلك، تسلم الفلسطينيون الاثنين، مئة ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 تبرعا من الصين؛ لمساعدتهم في توسيع نطاق حملة أولية لتطعيم الأطقم الطبية وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وتنفذ السلطات الصحية الفلسطينية حملة تطعيم محدودة بين 5.2 ملايين نسمة يعيشون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة، باستخدام لقاحات قدمتها إسرائيل وروسيا والإمارات ومبادرة كوفاكس العالمية الهادفة لتوفير اللقاحات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن أكثر من 69 ألف فلسطيني تلقوا الجرعة الأولى من أحد اللقاحات حتى الآن، وإن نحو 7600 تلقوا الجرعتين.

وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية؛ لأنها لم تفعل الكثير لتمكين الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق تحتلها من التطعيم، في حين تنفذ حملة في داخلها تعتبر من أسرع وأكفأ حملات التطعيم في العالم.

وتقول إسرائيل إنها طعمت أكثر من مئة ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح دخولها أو دخول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التطعيم في مناطق الحكم الذاتي.

وبعد وصول الشحنة الصينية، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في مدينة رام الله بالضفة الغربية: إن القيود التي فرضت في الآونة الأخيرة، مثل حظر التجول والعزل العام في العطلات، ساعدت في تخفيف الضغط على المستشفيات المزدحمة.

وقالت: ”سنواصل تطعيم أطقمنا الطبية في المستشفيات التابعة للقطاع العام والقطاع الخاص، وأطباء الأسنان والصيدلانيين والفئات الأخرى المتصلة عن قرب بالمواطنين“.

وتعتزم السلطة الفلسطينية تطعيم 20 في المئة من الفلسطينيين باللقاحات المقدمة من آلية كوفاكس. ويأمل مسؤولو السلطة الفلسطينية في الحصول على لقاحات إضافية لتطعيم 60 في المئة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تديره حركة حماس.

وسجلت السلطات الصحية 227808 حالات إصابة بكورونا، و2511 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

- 97 وفاة في الأردن و37 بالعراق -

في الغضون، أعلن الأردن الإثنين، وفاة 97 شخصا جراء كورونا، فيما رصد العراق 37 وفاة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية بتسجيل 97 وفاة، و 7940 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 8910 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 597 ألفا و256؛ منها 6651 وفاة، و494 ألفا و417 حالة تعاف.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 37 وفاة و5837 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 4500.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 838 ألفا و265؛ منها 14 ألفا و249 وفاة، و750 ألفا و435 حالة شفاء.

