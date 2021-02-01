المغرب يمدد حظر التجوال الليلي أسبوعين إضافيين

قالت السلطات المغربية أن القرار جاء بناء على "توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس".

أعلن المغرب الإثنين، تمديد حظر التجوال الليلي في جميع أنحاء البلاد أسبوعين، اعتبارا من الثلاثاء، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة، في بيان، إن القرار جاء إثر التطور الوبائي لكورونا على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من الفيروس في بعض الدول المجاورة.

ومنذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرضت الحكومة حظر تجوال ليلي من الساعة 21.00 حتى الـ6 صباحا (20:00 - 5:00 تغ)، ومددته عدة مرات، آخرها في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لمدة أسبوعين.

وأضافت الحكومة، أن قرارها يأتي "في إطار الجهود المتواصلة لتطويق رقعة انتشار الوباء والحد من انعكاساته السلبية".

ولفتت إلى أن القرار جاء بناء على "توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس".

ويتضمن القرار إضافة لحظر التجوال الليلي، أن يستمر العمل بإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى عند الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي (19:00 تغ)، بمختلف أرجاء البلاد.

وحتى مساء الإثنين، بلغ عدد المصابين بكورونا في المغرب 471.438، منها 8.287 وفاة، و450.052 حالة تعاف، بحسب وزارة الصحة.

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