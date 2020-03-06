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المغرد مجتهد يتحدث عن اعتقال أميرين سعوديين "كبيرين" بالمملكة

منشور 06 آذار / مارس 2020 - 08:24
المغرد مجتهد يتحدث عن اعتقال أميرين سعوديين "كبيرين" بالمملكة

قال المغرد السعودي الشهير "مجتهد"، إن لديه مصادر متطابقة مع حساب "العهد الجديد" النشط بدوره في تويتر، والمختص بالشأن السعودي والخليجي، عن وجود أميرين من آل سعود، معتقلين في السجون السعودية.

وقال حساب "مجتهد"، إن مصادرنا تؤكد كلام "العهد الجديد"، من أن الأميرين المعتقلين أخطر من يمكن اعتقاله.

وكان حساب "العهد الجديد" السعودي، كشف النقاب عن ما قال إنها أنباء عن عملية اعتقال أميرين كبيرين بالسعودية، أحدهما من كبار العائلة، وعضو بهيئة البيعة.

وزاد الحساب بالقول إن هناك تفاصيل لم يشرح ماهيتها او طبيعتها "سيجري الإعلان عنها لاحقا بعد التأكد منها" .

 

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