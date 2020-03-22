المغرد مجتهد يكشف تفاصيل تفشي كورونا في السعودية

قال المغرد السعودي المعروف باسم “مجتهد”، إن السلطات السعودية تتكتم على العدد الحقيقي للإصابات بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد ـ 19)، مشيراً إلى أن أعداد الاصابات بالآلاف وربما عشرات الآلاف.

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تكتم شديد على عدد الإصابات

العدد بالآلاف وربما عشرات الآلاف

في القطيف أكثر من ٥٠٠٠ إصابة

مكة أكثر من ٩٠٠ حالة

الرياض أكثر من ذلك ولم يتوفر الرقم

حجز بنايات وفنادق لمن لا يحتاج تنويم

مستشفيات لمن يحتاج علاج

تكليف أمن الدولة بمراقبتها وحراستها — مجتهد (@mujtahidd) ٢١ مارس ٢٠٢٠

وقال “مجتهد” في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يوجد في منطقة القطيف أكثر من 5 آلاف إصابة، وفي مكة أكثر من 900، مشيرا إلى أن الأعداد في الرياض أكثر من ذلك ولم يتوفر الرقم، كما قال، موضحاً أن النظام السعودي حجز بنايات وفنادق لمن لا يحتاج تنويم مستشفيات، وأن المستشفيات لمن يحتاج علاج، حيث تم تكليف أمن الدولة بمراقبتها وحراستها.

وقال “في الرياض، بنايات كثيرة من بينها سكن جامعة الملك سعود، وفي جدة، سكن الجامعة وعمارات جديدة في حي النزهة، وفي المدينة، الفنادق المحيطة بالحرم، وفي مكة، عدة فنادق وبنايات وتخصيص مستشفى النور بالكامل لحالات التنويم، وفي الدمام، فندق هوليدي إن وفنادق وبنايات أخرى، ومعظم المدن الأخرى فنادق وبنايات أو سكن طلاب”.

وأضاف “أمر بتفريغ المستشفى التخصصي في الرياض بحجة اكتشاف حالات، والحقيقة تجهيزه بالكامل لبن سلمان وحاشيته والعزيزين عليه والسفراء والشخصيات الهامة من الأجانب”.

وأضاف أن “بن سلمان نفسه قلق من المرض لأنه من المعرضين للمضاعفات بسبب التعاطي، وحظر التجول جرى التهيئة له من خلال إيقاف النشاطات بعد الثامنة ليلا”.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” مساء أمس السبت أن القوات المسلحة السعودية تدخلت لمساندة جهود وزارة الصحة في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وقالت واس إن “وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، سخرت جميع الإمكانات للمحافظة على صحة المواطن والمقيم على أرض الوطن”.

وأضافت الوكالة أن “الخدمات الطبية للقوات المسلحة بدأت بتوزيع وإنشاء مستشفياتها المتنقلة لمساندة الجهود الاحترازية والإجراءات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد”.

وأشارت الوكالة إلى أنه “تم تجهيز مستشفى متنقل بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة في جدة، غرب المملكة، وذلك لأخذ الاحتياطات القصوى في إجراءات الكشف الأوّلي، وفرز الحالات قبل دخولها للمستشفيات الرئيسية، ورفع جاهزية المنشآت الصحية بمنظومة المستشفيات المتنقلة التي تمتلك التجهيزات والمعدات المتطورة والطواقم الطبية المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات”.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية السبت، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 392 بعد تسجيل 48 إصابة جديدة. حسب قولها.

(نقلا عن القدس العربي)