المفرج عنهم من أفراد الناقلة البريطانية يغادرون ايران

قالت شركة الشحن المالكة للناقلة ستينا إمبيرو الخميس، إن سبعة من أفراد طاقم الناقلة البريطانية التي احتجزتها إيران في تموز/يوليو الماضي جرى الإفراج عنهم وفي طريقهم الآن إلى “مكان آمن”.

وقال إريك هانيل المدير التنفيذي لشركة الشحن ستينا بولك، ومقرها السويد: “هم الآن في طريقهم لمكان آمن حيث سينضمون لأفراد أسرهم. وسوف يخضعون لفحوصات طبية قبل أن يتم إعادتهم لبلادهم في أقرب فرصة”.

وأضاف هانيل أن الأشخاص السبعة في طريقهم إلى دبي، مضيفا أن الشركة لن تفصح عن أسماء أي من أفراد طاقم الناقلة.

من ناحية أخرى، لم ترد معلومات حول الإفراج المحتمل عن الناقلة من ميناء بندر عباس الإيراني