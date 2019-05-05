المقاومة تبث فيديو تدمير ناقلة جند واسرائيل ترد بفيديو لاغتيال قيادي بحماس

بث الجناحان العسكريان لحركتي حماس والجهاد الاسلامي الأحد، مقطع فيديو يوثق استهداف وتدمير ناقلة جند إسرائيلية قرب حدود قطاع غزة، وذلك بعد نشر اسرائيل لتسجيل مصور يظهر عملية اغتيال قيادي بحماس بقصف استهدف سيارته في احد شوارع القطاع.

وقالت “كتائب القسام” و”سرايا القدس”، في بيان مشترك رافق بث الفيديو، إن تلك المشاهد لعملية "استهداف وإصابة ناقلة جند صهيونية بصاروخ كورنيت (موجه مضاد للدروع) شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة”.

وقال الذراعان المسلحان في البيان إنه “في إطار عمليات الغرفة المشتركة (تضم الفصائل الفلسطينية) للرد على العدوان تم استهداف ناقلة جند صهيونية شرق المحافظة الوسطى بصاروخ كورنيت (موجه مضاد للدروع)”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الاحد، نشر جيش الاحتلال فيديو لعملية اغتيال القيادي في حماس، حامد أحمد الخضري (34 عاما)، باستهداف سيارته قرب منطقة السدرة وسط مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة: إن الخضري استشهد وأصيب ثلاثة آخرون جراء فصف إسرائيلي لسيارة وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشهيد من قادة حركة حماس.

وتُعد هذه العملية الاولى لاغتيال قياديين وسط مدينة غزة، خلال جولة التصعيد الحالي.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين، في المقابل قتل 4 مستوطنين إسرائيليين وأصيب العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.