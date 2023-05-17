المقداد يؤكد: الأسد سيشارك في القمة العربية بجدة

أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أن الرئيس بشار الأسد سيترأس الوفد السوري الذي سيشارك في مؤتمر القمة العربية، المقرر عقدها بعد غد الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

تصريحات الوزير السوري، جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع المجلس التحضيري للقمة العربية.

وفي كلمته الافتتاحية في اجتماع المجلس التحضيري، عبّر أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أمنياته بأن تكون عودة سوريا لعضويتها في الجامعة خطوة تسهم في إنهاء الأزمة في البلاد واستعادة نشاطها وتواجدها في العمل العربي.

وأشاد أبو الغيط بعودة وزير الخارجية السوري إلى مجلس الجامعة، فيما أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، رغبة بلاده في التعاون مع الدول العربية لتعزيز استقرارها وأمنها.

وتلقى الرئيس السوري بشار الأسد الاربعاء الماضي، دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة التي ستعقد في 19 من أيار/مايو الجاري.

ووافق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم في وقت سابق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية وشغل مقعدها الدائم في المنظمة بعد سنوات من استبعادها جراء الحرب الدامية في البلد منذ العام 2011 .

كانت نحو 18 دولة عربية على رأسها السعودية بادرت الى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق حينها، كما علقّت جامعة الدول العربية عضوية سوريا مع اندلاع الحرب فيها عام 2011.

وادى النزاع في سوريا الى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد ملايين اخرين، فضلا عن الحاق دمار هائل بالبنية التحتية للبلاد.