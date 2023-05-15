المقداد يصل جدة لحضور الاجتماع التحضيري للقمة العربية

وصل الى مدينة جدة السعودية وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد حيث يترأس وفد بلاده للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة في 19 أيار/مايو الجاري وذلك لاول مرة منذ 12 عام حيث وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز رقاع الدعوة الى الرئيس بشار الاسد لحضور القمة

وقال المقداد على ارض مطار جدة "عنوان هذه القمة العمل العربي المشترك"، و"نتطلع إلى المستقبل" متمنياً "لهذه القمة كل النجاح".

واضاف الوزير السوري الي حل في الاراضي السعودية للمرة الثانية خلال اقل من شهر "نعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعاً". "لا نتطلع إلى الماضي، وإنما إلى المستقبل، وهناك الكثير من التحديات التي يجب أن نناقشها" وحدد الصراع العربي مع الاحتلال الاسرائيلي وقضايا المناخ

المقداد: نعبر عن سعادتنا بوجودنا في #المملكة_العربية_السعودية، ونتمنى لهذه القمة كل النجاح ونحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) May 15, 2023

ويضم الوفد السوري كلا من وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، ومدير مكتب وزير الخارجية جمال نجيب وفق ما افادت وكالة الانباء الرسمية سانا

والاحد وصل إلى جدة وفد اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر خليل، للمشاركة بأعمال كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، لأعمال القمة العربية المرتقبة.

وتنطلق غدا الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين، وكبار المسؤولين، تمهيداً لاجتماع وزراء الخارجية لمناقشة التوصيات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية، المقرّر انعقاده، الأربعاء المقبل