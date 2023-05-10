المقداد يلتقي نظيره التركي في موسكو الاربعاء

يلتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في موسكو اليوم الاربعاء على هامش الاجتماع الوزاري الرباعي الذي تحتضنه العاصمة الروسية والذي يضم الى جانبيهما نظيرهما الروسي والايراني

وقالت وزارة الخارجية التركية ان الاجتماع الرباعي "سيتيح تبادل وجهات النظر حول تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا”.ذ

من جهتها قالت وزارة الخارجية السورية، إن “الوفد السوري سيعقد لقاءات ثنائية مع كل من الوفدين الروسي والإيراني” وكشفت ان الوفد السوري ضم أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري سفير سوريا في موسكو، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، والمستشار اهاب حامد من مكتب الوزير.

ويُعتبر هذا اللقاء بين الوزيرين السوري والتركي هو الأول رسمياً منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، باستثناء لقاء عابر على هامش مؤتمر دولي وفق ما اقر به وزير الخارجية التركي في وقت سابق

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، قد افاد بأنه سيتم إنشاء مركز تنسيق عسكري تركي سوري في الأراضي السورية، بمشاركة تركيا وروسيا وسوريا وإيران.