المقررة الاممية أجنيس كالامارد ستقود تحقيقا دوليا بمقتل خاشقجي

الصحفي السعودي جمال خاشقجي

ذكرت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي يوم الخميس أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة ”تحقيق دولي مستقل“ في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت كالامارد لرويترز في بيان في جنيف إنها ستقوم خلال الزيارة في الفترة بين 28 يناير كانون الثاني حتى الثالث من فبراير شباط بتقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للرد على مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول و“طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل“.

وأضافت ”سأرفع ما أتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة 19 يونيو“.