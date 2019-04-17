المكتب العام للإخوان بمصر يدعو للمشاركة الفاعلة بحملة باطل

دعا المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر جميع من وصفهم بالأحرار في ربوع الوطن، بمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية والانتماءات الفكرية، إلى "المشاركة الفاعلة مع حملة باطل التي أطلقها مصريون أحرار؛ لرفض هذا النظام، وتعريته بالتصويت الحر، وإبراز حجم الرفض الحقيقي لمحاولات تكريس الحكم العسكري".

وقال، في بيان له، مساء الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه، بشأن موقفه من حملة باطل الرافضة لتعديل الدستور: "نظام خائف. يرتعد مع كل صوت حر يقف أمام هذا الانقلاب العسكري، فترتعد هذه العصابة العميلة، وتتحسس موضع أقدامها".

وأضاف المكتب العام للإخوان: "لقد قام هذا النظام العسكري بحجب موقع حملة باطل -مرة تلو الأخرى- للتصويت الحر على رفض التعديلات الدستورية الباطلة والمفصلة لتثبيت أركان هذا النظام، وعلى رأسه السفاح الخائن عبد الفتاح السيسي".

وأكد على موقفه الثابت من "عدم الاعتراف بهذا الانقلاب، وما نتج عنه من إجراءات ودستور"، مثمّنا كافة "التحركات التي تقف أمام هذا النظام العسكري الفاشي، وتفضح محاولاته لشرعنة الحكم العسكري في مصر على جثث شبابها إعداما وتصفية واعتقالا، وتنكيلا بنسائها وشيوخها".

ووجه المكتب العام للإخوان "الدعوة بشكل خاص لشباب الحركة الوطنية المصرية للقيام بدورهم كقاطرة لكل تحرك ثوري، تشعل الحماسة، وتوحد الجهود بالمشاركة الفعالة في مثل هذه القضية وغيرها من القضايا التي تتعلق بوطننا وأمتنا".

وتجاوز عدد الموقعين على بيان "حملة باطل" حتى الآن 317 ألف مصري ومصرية في الداخل والخارج، وذلك رغم الحجب شبه الدائم لموقع الحملة.

وأطلقت حملة الاستفتاء الحر (باطل)، الثلاثاء، الدومين السابع: https://34000sites.com في اليوم السابع لها منذ تدشينها، وذلك بعد حجب موقعها الرسمي 6 مرات من قبل السلطات المصرية.

وقبل أيام، أعلن الفنان المصري المعروف، عمرو واكد، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، تأييده لحملة باطل، داعيا المصريين إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة، والمشاركة بالتصويت فيها عبر المنصات التي أعلنت عنها.

كما أعلن عالم الفضاء المصري، المستشار الرئاسي السابق، عصام حجي، عبر "عربي21"، دعمه وتضامنه مع حملة باطل، مؤكدا أنها بمنزلة "حراك رمزي يبدو صغيرا، إلا أنها تحمل آمالا كبيرة وعريضة في التغيير".

وشدّد حجي على أن "حملة باطل باتت هي الطريق الوحيد الذي أصبح متاحا للناس بشكل آمن للتعبير بشكل سلمي وحضاري عن اعتراضهم للتعديلات الدستورية"، داعيا جميع المصريين للمشاركة وبكثافة في حملة باطل.

وأعلنت أيضا أسرة الشاب المصري خالد سعيد، الذي يُوصف بـ"أيقونة ثورة 25 يناير"، دعمها وتأييدها الكامل لحملة باطل، مضيفة: "لو كان الشهيد خالد سعيد حيّا بيننا الآن لأيّد هذه الحملة، ولكان أول من أعلن رفضه التام والصريح لهذه التعديلات".

ودعت أسرة خالد سعيد الشعب المصري بمختلف فئاته وطوائفه إلى سرعة المشاركة في هذه الحملة، التي ترى أنها "تساهم في إعادة إحياء روح ثورة يناير مرة أخرى، وتعيد الأمل في إمكانية التغيير، وتسعى لإنقاذ مصر من براثن الاستبداد الذي يريد أن يجثم على صدور المصريين إلى الأبد".

وتُعد "حملة باطل" أول عمل مشترك، منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، يجمع بين شخصيات وقوى سياسية معارضة على اختلاف أطيافها الليبرالية واليسارية والإسلامية، وهو ما يعتبره مراقبون تغيرا هاما وجديدا في مسار الدعوات التي تنادي باصطفاف جميع القوى الوطنية في مواجهة نظام السيسي.