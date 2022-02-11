المكسيك.. مقتل خامس صحفي منذ بداية العام

اغتيل الصحفي هيبر لوبيز فاسكويز بالرصاص مساء الجمعة في في ولاية أواكساكا المكسيكية.

وقال أرتورو بيمبرت المدعي العام ، في مقابلة مع قناة Milenio TV، أن الشرطة تمكنت من اعتقال اثنين من الجناة.

وأضاف: "تم اعتقال قاتلين، وقريبا سنباشر التحقيق معهما".

ووفقا لبعض وسائل الإعلام المحلية، قتل الصحفي هيبر لوبيز فاسكويز بالرصاص في منطقة إسبينال سالينا كروز أثناء قيادته لسيارته، وتم اعتقال القاتلين في مكان الحادث.

وهذه خامس جريمة قتل لصحفي في المكسيك منذ بداية العام الجاري.

في نهاية شهر يناير، وبعد مقتل أحد الإعلاميين، نظم الصحفيون اعتصامات واحتجاجات في 40 مدينة في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بالأمن والتحقيق في الجرائم التي تمر دائما دون عقاب.

وفقا لمعطيات منظمة Articulo 19، المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، تم اغتيال سبعة صحفيين في المكسيك في عام 2021، وهو أعلى رقم في العالم.