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الملف الايراني على طاولة حوار نتنياهو مع القيادات الأوروبية

الملف الايراني على طاولة حوار نتنياهو مع القيادات الأوروبية
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