الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بالعيد البلاتيني لجلوسها على العرش

بدأت بريطانيا اليوم الخميس الاحتفالات بالعيد البلاتيني لجلوس ملكتهم إليزابيث الثانية (96 عاما ) على العرش، وأعطت إليزابيث ملكة بريطانيا منذ 70 سنة شارة انطلاق الاحتفالات لفعاليات تستمر أربعة أيام تشمل حفلات وعروضا وعطلة عامة مقدمة الشكر لكل رعاياها

وتبدأ الاحتفالات بعرض عسكري في وسط لندن، وللمرة الأولى ستتلقى الملكة إليزابيث التحية من 1500 جندي وضابط من شرفة قصر باكينغهام.

وقالت الملكة في بيان "شكرا لكل من شارك في عقد تجمعات وللأسر والجيران والأصدقاء للاحتفال بيوبيلي البلاتيني سواء في المملكة المتحدة أو في أنحاء الكومنولث".

وتابعت "ما زالت النوايا الطيبة التي ألمسها تمثل لي حافزا، وأرجو أن تتيح الأيام المقبلة فرصة للتأمل في كل ما تم إنجازه على مدى الأعوام السبعين الماضية ونحن ننظر للمستقبل بثقة وحماسة".

وتتوقع الحكومة أن يشارك الملايين من أنحاء بريطانيا والعالم في الاحتفالات التي بدأت اليوم الخميس تكريما للملكة البالغة من العمر 96 عاما والتي تعتلي العرش منذ فترة تخطت كل من سبقوها.

لكن مشاركة الملكة نفسها في الفعاليات قد تكون محدودة نوعا ما مع علامات تقدمها في العمر ومشكلات في الحركة مؤخرا تسببت في إلغاء بعض ارتباطاتها.

وسيقوم أعضاء بارزون في العائلة الملكية، على رأسهم وريث العرش الأمير تشارلز (73 عاما) ونجله الأكبر الأمير وليام (39 عاما) بمهام شرفية نيابة عن الملكة، لكن أغلب الاهتمام سيتجه صوب الغائبين عن الاحتفالات.

من بين المتغيبين الأمير آندرو، ابن الملكة الثاني البالغ من العمر 62 عاما والذي رفعت ضده في فبراير/ شباط دعوى قضائية في الولايات المتحدة اتُهم فيها بالاعتداء الجنسي على امرأة عندما كانت قاصرا. أما حفيدها الآخر، الأمير هاري الذي يعيش حاليا في لوس أنجلس مع زوجته الأمريكية ميغان، فسيحضر العرض العسكري لكنه لن يكون حاضرا عندما تجتمع العائلة الملكية في شرفة القصر.