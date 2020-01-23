الملكة اليزابيث تصادق على قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

صادقت الملكة اليزابيث الثانية رسميا الخميس على القانون التاريخي المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اخر الشهر الحالي.

وكتب وزير بريكست ستيف باركلي على تويتر "منحت جلالتها الآن الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست ليصبح بالتالي قانون بريكست".

واضاف "بتكريسه قانونا يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الاوروبي في 31 كانون الثاني/يناير".

وينتظر أن يوقع مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي في بروكسل معاهدة الانفصال الرسمية الجمعة، فيما يقوم رئيس الوزراء بوريس جونسون - أبرز وجوه استفتاء الانسحاب في العام 2016 -- بالتوقيع عليه في الأيام المقبلة.

وقال جونسون بعد مصادقة مجلسي البرلمان على مشروع قانون الانسحاب الأربعاء "في بعض الأحيان بدا وكأننا لن نجتاز خط نهاية بريكست، لكننا اجتزناه".

ويعد الانفصال بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير إنجازا لجونسون الذي تولى رئاسة الحكومة العام الفائت متعهدا وضع حد للأزمة السياسية التي أحدثت انقساما في البلاد وشلّت حكومتين متعاقبتين.

