الملكة رانيا: اوفيت بوعدي لـ الملك حسين

اكدت الملكة رانيا العبدالله انها اوفت بوعدها للملك الراحل الحسين بن طلال الذي ينظر اليه الاردنيون بانه باني مملكتهم ، وذلك خلال الحفل النسوي الذي اقامته بمناسبه زفاف نجلها الامير حسين بن عبدالله على الانسة رجوة آل السيف

وقالت الملكة رانيا في الفيديو المتداول على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ان الامير حسين "شاب هاشمي واعي وعارف إنه هو منكم وإلكم"

واضافت امام الحضور انها تكون اليوم "ان شاء الله" اوفت بوعدها للملك الراحل الحسين بن طلال (1935- 1999) "إن شاء الله يكون هو راضي" وتابعت "ان شاء الله كلكم تكونوا راضيين وألف مبروك النا جميعاً لأنه هاي فرحتكم قبل ما تكون فرحتنا وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية".

وقالت الملكة الاردنية تصف ابنها الذي سيعقد قرانه رسميا يوم الخميس الاول من يونيو حزيران "اليوم بطلع على حسين، بشوف قدامي شاب جندي شجاع واثق من نفسه قوي، بشوف كيف يعني كوالده، بشوف كيف أسلوبه، أسلوب تعامله مع عروسته ومع عرسه، كيف حابب إنه هذا العرس يكون بمشاركة أردنية مش بس بالاحتفالات، لكن بالتحضيرات كمان".

واظهرت الصور والفيديوهات المتداولة عرسا اردنيا خالصا قالت الملكة ان الامير حسين اصر على ان يكون كذلك لاعتزازه بتراث ابائه واجداده وقالت الملكة للحضور "حسين ابنكم وانتوا أهله وهذا عرسكم. حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر ... وزي أي أم أنا من زمان بحلم أشوفه عريس والحمدلله اليوم بلشنا احتفالاتنا بعرسه، وإن شاء الله الله يتمم على خير".

وخاطبت خطيبة ولي العهد: "إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض. وإن شاء الله دايماً بتكونوا سند وفرحة بعض".