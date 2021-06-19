الملكة نور تتهم السلطات الاردنية بمحاولة "اغتيال شخصية" للامير حمزة

وصفت الملكة الأردنية، نور الحسين، التسريبات التي طالت نجلها الأكبر، الأمير حمزة بن الحسين، بأنها عملية "اغتيال لشخصية أردنية هاشمية وطنية ونبيلة"، وقالت إن ما تعرض له كان "حملة تضليلٍ إعلامي".

وأضافت الملكة نور في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، السبت، إن ما طال ولي العهد السابق، الأمير حمزة، يمثل "وجها مخجلا لسياسات منطقتنا لكن ليس لشعبنا".

وأرفقت الملكة نور تغريدتها بتعليق يتهم المخابرات الأردنية بالوقوف وراء تسريب محادثات "مجزأة ومحاكة" كي تدل على وجود "مؤامرة".

وتتضمن التسجيلات الصوتية المسربة محادثات بين من يُفترض أنهما الأمير حمزة والشريف حسن تتضمن "مؤامرة" على الحكم، وفيها إشارات إلى شخص ثالث اسمه عوض الله.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع "اعترافات" عوض الله التي قال فيها إن الأمير حمزة كان "حاقدا على الملك" وأراد الاستفادة من علاقات عوض الله الخارجية في تنفيذ "المؤامرة".

وسبق للملكة نور أن انتقدت تعامل السلطات مع ملف القضية التي بدأت في أبريل الماضي حين وجه الأمير حمزة الذي لم يعد يظهر إعلاميا، انتقادات علنية حادة لأجهزة الحكم واتهامات لها بالفساد.

ومنذ أيام قليلة، وقبيل بدء محاكمة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، في القضية التي باتت تُعرف إعلاميا بـ"قضية الفتنة" انتشرت تسريبات جديدة، قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إنها ترصد جزءا من محادثات هاتفية ورسائل نصية متبادلة بين الأمير حمزة، والشريف حسن.