"الملكية الأردنية للأفلام" ترد على منتقدي "أميرة".. و"الثقافة": لم نمنعه من العرض

ردت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، اليوم الأربعاء، على منتقدي فيلم "أميرة"، والمطالبات بمنعه من العرض، باعتباره مسيئا للأسرى الفلسطينيين، بأن الفيلم خيالي روائي وليس وثائقيا، في الوقت الذي نفت فيه وزارة الثقافة منعه من العرض.

وقالت الهيئة الملكية للأفلام: "إن اختيار أسلوب رواية القصة وسرد الأحداث يعود إلى طاقم العمل من الإخراج والتأليف والإنتاج."

وأضافت، في توضيح بشأن تقديم الفيلم الى جوائز الأوسكار لعام 2022 لتمثيل الأردن، أن "دور الهيئة الملكية للأفلام في الإعلان عن فتح باب التقديم للأفلام الطويلة للترشح لجوائز الأوسكار واستلام الأفلام وتنظيم سير العملية، إضافة إلى تشكيل لجنة مستقلة من خبراء معنيين بقطاع المرئي والمسموع".

وتابعت: "وقع اختيار اللجنة على فيلم "أميرة" من بين عدد من الأفلام المتقدمة الأخرى".

من جهته أكد مصدر في هيئة الإعلام المرئي والمسموع ، أنه لم يتم تقديم طلب للهيئة لعرضه في دور السينما الأردنية

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أنه في حال تقديم طلب عرضه فسيكون حينها موقف للهيئة بالموافقة على العرض أو الرفض.

ونفى أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، صدور قرار من الوزيرة هيفاء النجار فيما يخص منع عرض فلم "أميرة".

وقال البراري، إن وزارة الثقافة ليست الجهة المختصة او المخولة بمنع أي فلم او إعطاء إجازة العرض، مشيرا الى أن هيئة الاعلام المرئي والمسموع والهيئة الملكية للأفلام هما الجهتان المختصتان في هذا الجانب.

هيئة شؤون الأسرى

وكان قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينين، صرح اليوم الأربعاء، عبر وسائل اعلام فلسطينية، أن الأردن أبلغتهم "شفهيا" بإيقاف فيلم (أميرة) المسيء لقضية (النطف المهربة) المتعلقة بالأسرى.

وأضاف أبو بكر: "تم إبلاغنا بشكل شفهي، ونحن نريد أن يكون القرار بشكل عملي بإيقافه وتعديل الفقرات المسئية داخل الفيلم، ولكن إذا بقي الفيلم كما هو فنحن ضد نشره ولن نسمح بنشره في فلسطين".

وأوضح أبو بكر أن عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطينيي تواصل مع وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، وهناك توجه لوقف هذا الفيلم، حيث يدور حديث وحوار حاليا لإنهاء هذه المشكلة.

غضب فلسطيني

وأثار فيلم (أميرة) غضب الفلسطينيين، والذي يدور حول قضية تهريب النطف من داخل سجون الاحتلال، حيث تقوم زوجة أسير بزرع نطفة مهربة من زوجها الأسير ليتبين لاحقاً أنها من "ضابط إسرائيلي".

وأصدرت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية صباح اليوم الاربعاء، بياناً عبرت فيه عن غضبها واستنكارها لعرض فيلم أميرة والذي تم عرضه في مهرجان كرامة مطلع هذا الأسبوع ، وطالبت اللجنة في بيانها وزارة الثقافة ، هيئة الإعلام ، الهيئة الملكية للأفلام، إدارة مهرجان كرامة السينمائي "لأفلام حقوق الإنسان" بالإضافة إلى نقابة الفنانين الأردنيين ، بما يلي :

أولاً : اتخاذ الإجراءات اللازم لوقف عرض هذا الفيلم ومنع عرضه في دور السينما وسحبه من كافة المنصات .

ثانياً : نطالب كافة الجهات السابق ذكرها بالوقوف عند مسؤولياتها ومحاسبة المسؤولين عالقائمين على إنتاج هذا الفيلم الذي يسيء للأسرى والأردن .

ثالثاً : نطالب بحب الفيلم من تمثيل الأردن في جائزة الأوسكار .

رابعاً : نطالب نقابة الفنانين بمحاسبة المشركين بالفيلم والضغط لأجل وقفه .