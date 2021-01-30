الملك الأردني: شعرت بأعراض بعد تلقي لقاح "كورونا"

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، إنه شعر ببعض الأعراض الخفيفة، من تعب وصعوبة في النوم ليومين بعد تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف الملك، أنه تلقى اللقاح، التزاما بالتعليمات والتوصيات الصحية لجميع المواطنين، مضيفا أنه

حرص على تلقيه أمام عدسات الكاميرات، ليدرك الجميع أن العملية سهلة وآمنة.

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وتابع الملك الأردني قائلا:

"أحسست ببعض الأعراض الخفيفة، من تعب وصعوبة في النوم ليومين بعد تلقي اللقاح، ولكن الفائدة أعظم بكثير، خاصة مقارنة بخطر الإصابة، لا سمح الله".

وأضاف أنه "بتلقي المزيد من الأردنيين للقاح، سنتمكن، بعون الله، من البدء بالتعافي والعمل لتعود الحياة إلى طبيعتها"

وكان العاهل الأردني، والأمير الحسن بن طلال، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قد تلقوا، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أمام وسائل الإعلام.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد تم أخذ اللقاح المضاد لكورونا في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.

ونُشرت عدة صور للملك عبد الله الثاني والأمير الحسن بن طلال وولي العهد الأمير الحسين، وهم يتلقون اللقاح ضد العدوى المسببة لمرض "كوفيد 19" ​

وباشر الأردن، قبل أكثر من اسبوعين حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة، ومن تجاوزت أعمارهم الستين عاما

ووصلت الدفعات الأولى للقاحي "فايزر/بايونتيك" وسينوفارم إلى المملكة ، بعدما رخصت مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية استخدامهما.

وبدأت، عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية. وحددت وزارة الصحة 29 مركزا للتطعيم منتشرة في عموم محافظات المملكة، منها سبعة في العاصمة عمّان.

وتستهدف الحملة في بدايتها 20 إلى 25 في المئة، من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10,5 ملايين نسمة. وتتوفر اللقاحات بصورة مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة

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