الملك السعودي: نسعى لتسوية سياسية في اليمن

قال العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الأربعاء إن المملكة تسعى إلى تسوية سياسية في اليمن وتأمل أن يفتح اتفاق الرياض الباب أمام محادثات سلام أوسع.

وقال العاهل السعودي إن المملكة تعرضت لـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة مسيرة.

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمة خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أن الاعتداءات على السعودية لم تؤثر على التنمية وحياة المواطنين والمقيمين بفضل منتسبي القوات العسكرية والأمنية.

وصرح الملك سلمان بأن المملكة عانت من سياسات وممارسات النظام الإيراني ووكلائه.

وأضاف أن سياسات وممارسات طهران ووكلائها وصلت مؤخرا إلى ذروة جديدة من الأعمال الممنهجة والمتعمدة لتقويض فرص السلام والأمن في المنطقة.

وشدد على أن النظام الإيراني يجب أن يدرك أنه أمام خيارات جدية وأن لكل خيار تبعات سيتحمل نتائجها.

وأفاد العاهل السعودي بأن المملكة لا تنشد الحرب لأن يدها التي كانت دوما ممتدة للسلام وأسمى من أن تلحق الضرر بأحد، مؤكدا أن الرياض على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان.

وبين أن الاعتداءات التخريبية على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، والتي استخدمت فيها الأسلحة الإيرانية، أظهرت مستوى الإحباط الذي وصل إليه النظام الإيراني، مما جعل العالم يتوحد في مواجهة هذا العدوان الإجرامي.

وقال الملك إنه يأمل أن يختارالنظام الإيراني جانب الحكمة وأن يدرك أنه لا سبيل له لتجاوز الموقف الدولي الرافض لممارساته إلا بترك فكره التوسعي والتخريبي.

وأضاف العاهل السعودي أن "المملكة تفخر بشهداء الواجب والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل العقيدة والوطن"، مؤكدا أن "أسرهم ستظل دوما موضع العناية والاهتمام".