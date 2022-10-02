الملك تشارلز يلغي مشاركته بقمة المناخ في مصر

أكد قصر باكنغهام الاحد، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث لن يحضر قمة المناخ "كوب27" المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ المصرية الشهر المقبل.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" قالت في وقت سابق إن الملك قرر عدم حضور القمة بعد اعتراض رئيسة الوزراء ليز تراس على مشاركته فيها.

واضافت الصحيفة ان تراس ابدت هذا الاعتراض خلال لقائها مع الملك في قصر باكنغهام في سبتمبر/ أيلول الماضي.

لكن القصر الملكي قال ان تراس نصحت تشارلز الثالث بذلك، بعدما طلب هو النصيحة، مضيفا أنه "تم الاتفاق على عدم حضور الملك بصداقة واحترام متبادلين".

وكان الملك تشارلز الثالث اعلن حين كان أميرا لويلز انه سيحضر القمة في نسختها الـ27 خلال الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية.

ويُمنع الملك من التدخل في السياسة، كما تتم جميع الزيارات الرسمية الخارجية لأفراد العائلة المالكة وفقا لتوصيات الحكومة بموجب القواعد التي تنظم الملكية الدستورية في بريطانيا

وحضر الملك تشارلز قمة المناخ السابقة "كوب26" التي عقدت بمدينة غلاسكو الأسكتلندية.

وتأمل مصر في استغلال رئاستها للقمة من اجل حث المجتمع الدولي على العمل بناء على تعهدات دعم الدول النامية للتعامل مع الآثار المدمرة لتغير المناخ.