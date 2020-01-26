الملك سلمان وولي عهده يعزيان أردوغان

عزى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بضحايا الزلزال القوي الذي ضرب تركيا الجمعة الماضي

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية، اليوم الأحد، بأن الملك سلمان بعث "برقية عزاء ومواساة" لأردوغان قال فيها: "علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية تركيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية تركيا من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب".

كما بعث الأمير محمد برقية مماثلة لأردوغان قال فيها: "تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

وتعرضت مناطق شرق تركيا، مساء الجمعة الماضي، لزلزال تراوحت قوته من 6.7 إلى 7 درجات وقع على عمق 10 كيلومترات وكان مصدره قضاء سفريجه في ولاية ألازيغ.

والأحد أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 35 قتيلا، بينما وصلت حصيلة المصابين إلى نحو 1500.

وبعثت القيادة السعودية هاتين البرقيتين في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الدولتين توترا ملموسا على خلفية قضايا خلافية عدة على رأسها مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والأزمة السورية، ومسألة تنظيم التعاون بين الدول الإسلامية.