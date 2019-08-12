الملك سلمان وولي عهد أبوظبي يبحثان الوضع المتفاقم في اليمن

تأتي زيارة محمد بن زايد للسعودية في ظل أزمة عميقة وغير مسبوقة في اليمن بعد انقلاب انفصاليي الجنوب في عدن حلفاء أبو ظبي على حكومة عبد ربه منصور هادي المدعومة من الرياض.

قال التلفزيون السعودي إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بحث الوضع في اليمن مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الاثنين.

جاء الاجتماع، الذي عقد في مكة، بعدما تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في مدينة عدن الأحد لدعم الحكومة اليمنية بعد سيطرة الانفصاليين الجنوبيين الذين تدعمهم الإمارات على المدينة الساحلية فعليا مما أدى لتصدع التحالف الذي يحارب جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

والسبت، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا، على معظم المواقع والمعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي للحكومة اليمنية الشرعية.

كما اجتمع قبلها الملك السعودي سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لبحث تطورات الأحداث في اليمن.

وتأتي زيارة محمد بن زايد للسعودية في ظل أزمة عميقة وغير مسبوقة في اليمن بعد انقلاب انفصاليي الجنوب في عدن حلفاء أبو ظبي على حكومة عبد ربه منصور هادي المدعومة من الرياض.

كما تأتي وسط مؤشرات أوسع على خلاف في الموقف من بعض الملفات الهامة في المنطقة، خصوصا ما يتصل بالعلاقة مع إيران وبعض حلفائها.

ونتيجة لما يمكن أن يسمى تحالفا في السياسة الإماراتية تجاه إيران، خفضت أبو ظبي، وهي الحليف العسكري الرئيسي للسعودية على الأرض في معظم فترات الحرب، حجم قواتها في التحالف منذ يونيو/حزيران، وتحدثت عن سحب بعض قواتها من اليمن.

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفًا عربيًا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

