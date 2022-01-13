الملك سلمان يأمر باجراء تعديلات في مناصب عليا

امر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز باجراء بعض التعديلات في مناصب عليا في البلاد شملت منصبا وزاريا ، واخرى في الديوان الملكي الى جانب مناصب عليا

اعفاء وزير دولة سعودي من منصبه

وقالت وكالة الأنباء السعودية، ان الاوامر شملت إعفاء محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما تم تعيين عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.

مستشار جديد في الديوان الملكي



وقضت الأوامر الملكية كذلك بتعيين أحمد بن عبد العزيز قطان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين صالح بن علي القحطاني رئيسًا لمجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير، وتعيين منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيسًا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير، وتعيين عبد الله بن فهد بن صالح العويس نائبًا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، وتعيين عمار بن محمد بن حامد نقادي نائبًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وتعيين سليمان بن عبد العزيز بن سليمان العبيد مساعدًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

مكافحة الفساد

وجاءت تلك التعيينات بعد أيام من قرار العاهل السعودي إقالة مدير الأمن العام في المملكة، خالد بن قرار الحربي، وإحالته للتحقيق على خلفية اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ.

وأمر الملك سلمان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باستكمال إجراءات التحقيق مع الحربي وكل من له علاقة بالاتهامات الموجهة لمدير الأمن العام السابق.