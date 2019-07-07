الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من أسر وذوي شهداء فلسطين

امر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأحد، باستضافة ألف حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام.

ووصف عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، المشرف العام على "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة" الذي تشرف عليه وزار الشؤون الاسلامية هذه الاستضافة بأنها امتداد لأعمال الملك سلمان "الخيرة التي يتعاهد بها أشقاءهم من أبناء فلسطين".

وذكر آل الشيخ أن هذه الاستضافة تأتي كذلك "في سياق تعاهد قادة هذه البلاد المباركة أشقاءهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان".

وأكد أن "الوزارة ستعمل عاجلا عبر وكالتها المختلفة لإنفاذ الأمر الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقدومهم للأراضي السعودية عبر طائرات خاصة مع تقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة".

يشار إلى أنه بصدور هذا الأمر الملكي الكريم سيصل عدد الحجاج المستضافين من أسر شهداء فلسطين 17 ألف حاج وحاجة، الذي تنفذه الوزارة وتقدم خلاله خدمات متكاملة وبرامج متنوعة للمستضافين.

