الملك سلمان يؤدي العرضة العسكرية إلى جانب الامير محمد

الملك سلمان يؤدي العرضة العسكرية إلى جانب ولي عهده

أدى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رقصة العرضة العسكرية السعودية خلال حفل استقباله لدى وصوله إلى منطقة تبوك في إطار جولة داخلية كبيرة يقوم بها منذ 6 نوفمبر.

واستقبل أهالي منطقة تبوك، العاهل السعودي وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الاثنين بحفل كبير أقيم في مدينة الملك خالد الرياضية.

وأدت مجموعة من الشباب السعودي، خلال الحفل، رقصة العرضة الشهيرة، والتي تفاعل الملك سلمان معها.

ونشر حساب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مقاطع فيديو يظهر فيه الملك سلمان وهو يؤدي، واقفا إلى جانب الأمير محمد بن سلمان، العرضة العسكرية التي تعتبر رقصا فلكلوريا شعبيا تراثيا تشتهر به السعودية وأدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في القائمة التمثيلية الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي لديها.