الملك سلمان يؤكد لعباس موقف السعودية "الثابت والداعم للشعب الفلسطيني"

أبلغ الملك سلمان الرئيس الفلسطيني في مكالمة هاتفية ان "المملكة تبذل جهودا متواصلة مع الأطراف العربية والإسلامية والدول ذات العلاقة لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته"

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد الملك السعودي "موقف المملكة الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، بحسب الوكالة.

وأضاف أن "المملكة تبذل جهودا متواصلة مع الأطراف العربية والإسلامية والدول ذات العلاقة لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وقال الملك سلمان إنه كلف وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان، بمواصلة التحرك السعودي في إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة، من أجل دعم الموقف الفلسطيني ونصرة قضيته.

بدوره، شكر الرئيس الفلسطيني الملك سلمان، على المواقف السعودية الداعمة، "والتي تأتي استكمالا لمواقف المملكة المشرفة والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية"، وفق المصدر نفسه.

وبدأ فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوما من عدوانها على قطاع غزة.

وأسفر العدوان الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن 274 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".