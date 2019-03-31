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الملك سلمان يتسلّم الدكتوراه الفخرية ومفتاح تونس الذهبي

الملك سلمان يتسلّم الدكتوراه الفخرية ومفتاح تونس الذهبي
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