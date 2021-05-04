الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ الرئيس التركي خادم الحرمين الشريفين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.

وتابعت: ”وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامة الرئيس التركي على تهنئته، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعا بالخير والمسرات“.

وكانت الرئاسة التركية ذكرت، في وقت سابق، أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي بحث خلاله العلاقات الثنائية بين أنقرة والرياض.