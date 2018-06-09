الملك سلمان يدعو لاجتماع رباعي في «مكة» لدعم الأردن

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم السبت، عقد اجتماع يضم الأردن والكويت والإمارات في الـ 26 من الشهر الحال بمكة المكرمة.

وقال الديوان الملكي في بيان: "في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها.

فقد تابع الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق، وأجرى اتصالات مع إخوانه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة يوم الأحد المقبل (26 / 9 / 1439هـ)، لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".