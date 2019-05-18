الملك سلمان يدعو لقمتين طارئتين خليجية وعربية "لبحث الاعتداءات الأخيرة" بالسعودية والإمارات

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السبت، إلى عقد قمتين طارئتين: خليجية وعربية نهاية الشهر الجاري "لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات".

وقالت الخارجية السعودية على "تويتر" إن "العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في 30 مايو لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات".

وتأتي دعوة الرياض لعقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية.

وكشف تقرير صادر عن شركات تأمين نرويجية أن الحرس الثوري الإيراني "على الأرجح" سهل تنفيذ هجمات يوم الأحد الماضي على ناقلات نفط بينها، سفينتان سعوديتان قبالة ساحل إمارة الفجيرة في الإمارات.

وتحقق الإمارات والسعودية والنرويج في الهجمات التي أصابت أيضا سفينة إماراتية وأخرى ترفع علم النرويج.

وخلص تقييم سري صدر هذا الأسبوع عن رابطة التأمين من مخاطر الحرب، والتي يتعامل معها مالكو السفن النرويجية، إلى أن الهجوم نفذته على الأرجح سفينة دفعت بمركبات مسيرة تحت الماء تحمل ما بين 30 و 35 كيلوجراما من المتفجرات شديدة التأثير مصممة لتنفجر عند الاصطدام.

ووقعت الهجمات وسط تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب قرار واشنطن هذا الشهر محاولة خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وتعزيز وجودها العسكري في الخليج ردا على ما اعتبرته تهديدات إيرانية.

وإلى جانب الهجمات التي استهدف الناقلات الأحد، حمّلت المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة لإيران والميليشيات الحوثية المدعومة منها في هجوم الثلاثاء الماضي على منشآت المملكة النفطية، وذلك في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، سلمها مندوبها الدائم عبدالله المعلمي.

وجاء في الرسالة أن الميليشيات استخدمت 7 طائرات دون طيار في الهجوم.