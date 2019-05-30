الملك سلمان يدعو لموقف حاسم ضد ايران بافتتاح القمة الخليجية بمكة

اعتبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته بافتتاح القمة الخليجية في مكة المكرمة، إن ما تقوم به إيران من تدخلات في المنطقة يعد تحديا لمبادئ إرساء السلم، وشدد على ضرورة اتخاذ موقف حازم وحاسم ضد إيران.

ودعا العاهل السعودي المجتمع الدولي لاستخدام كل الوسائل لمنع إيران من التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما دعا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أنشطة إيران التخريبية. لافتا إلى أن عدم اتخاذ موقف تجاه أنشطة إيران التخريبية قادها للتمادي للذي نراه اليوم.

وأضاف العاهل السعودي أن إيران ترعى الأنشطة الإرهابية في المنطقة وتهدد الملاحة البحرية،

وأضاف الملك سلمان أن إيران هدفت طوال 4 عقود على توسيع نفوذها والهيمنة على المنطقة.

وأكد أن السعودية حريصة على أمن واستقرار المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب، وشدد الملك سلمان أن يد السعودية ستظل ممدودة للسلام.

وقال الملك سلمان إن "الأحداث الأخيرة تدعونا للحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون الخليجي".

وانطلقت الخميس القمة الخليجية الطارئة التي دعت إليها السعودية وتستضيفها مكة المكرمة لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة، تتبعها قمة عربية طارئة ليل الخميس، وقمة إسلامية غدا الجمعة.

وتعقد قمّتان عربية وخليجية طارئتان بطلب من المملكة هذه الليلة، وقمة دورية لمنظمة التعاون الإسلامي غدا الجمعة.

وقبل ساعات من أولى القمم، نصبت أعلام عشرات الدول العربية والخليجية والدول التي تضم جاليات كبيرة من المسلمين، على أعمدة الإنارة الخضراء والمذهبة في وسط الشوارع القريبة من المسجد الحرام.

وكتب على لافتة كبيرة "المملكة العربية السعودية ترحّب بقادة الدول الخليجية"، وعلى أخرى "المملكة العربية السعودية ترحّب بقادة قمة التضامن الإسلامي".

وذكرت الخارجية السعودية أن القمتين الخليجية والعربية بالإضافة إلى قمة لمنظمة التعاون الإسلامي ستعقد غدا، ستبحث ما وصفته بالعدوان الإيراني في المنطقة، وأعربت عن أمل المملكة في الخروج بموقف موحد.

وبدأ المسؤولون الخليجيون والعرب يصلون إلى مكة منذ ظهيرة الخميس، وبينهم الملك الأردني عبد الله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان.

ويمثل رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني دولة قطر في هذه القمم.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر في تغريدة على تويتر مساء أمس الأربعاء أن دولة قطر "التي لم تغب يوما عن المشاركة الفعالة والإيجابية عربيا وإسلاميا ودوليا، تغلّب مرة أخرى المصلحة العليا للمنطقة على الخلافات البينية، حيث قررت القيادة الرشيدة المشاركة الرفيعة على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في قمم مكة الثلاث"

وستشهد المملكة انعقاد القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي غدا الجمعة، ودعا وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف المنظمة إلى رفض ما وصفها بالتدخلات الإيرانية في المنطقة.

وأضاف العساف خلال اجتماع للمنظمة أن تلك التدخلات زادت من معاناة الشعب اليمني على وجه الخصوص.

ومع أن إيران عضو في منظمة التعاون الإسلامي، فإنه يُستبعد مشاركة رئيسها حسن روحاني في القمة، في ظل قطع العلاقات بين طهران والرياض منذ العام 2016. ومنظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة.

وتقول السعودية والإمارات اللتان سعتا لدفع الولايات المتحدة إلى كبح إيران، إنهما تريدان تجنب الحرب بعد ضربات بطائرات مسيرة استهدفت محطتي ضخ نفطيتين في المملكة وناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات.

واتهمت السعودية إيران بإصدار أمر توجيه الضربات بالطائرات المسيرة التي أعلنت جماعة الحوثي الموالية لطهران المسؤولية عنها.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن ألغاما بحرية "من شبه المؤكد أنها من إيران" استخدمت لمهاجمة الناقلات، في وقت تنفي فيه طهران أي ضلوع لها في الأمر.

