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الملك سلمان يدين بشدة الاعتداءات الاسرائيلية في الأقصى

منشور 12 أيّار / مايو 2021 - 07:01
الملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز

دان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشدة الإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

وأكد العاهل السعودي وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

وتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان، ليهنأه بحلول عيد الفطر المبارك.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.

كلمات دالة:الملك سلمان بن عبد العزيزالقدسالاقصىالسعوديةاسرائيل

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