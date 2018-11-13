الملك سلمان يستأنف جولته الداخلية ويزور مناطق المملكة الشمالية

الملك سلمان

أعلن الديوان الملكي السعودي الثلاثاء أن العاهل السعودي الملك سلمان سيستأنف جولة داخلية غير مسبوقة الأسبوع المقبل، فيما لا تزال المملكة تواجه أزمة دولية بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وزار الملك سلمان (82 عاما) منطقة القصيم ومنطقة حائل المجاورة الأسبوع الماضي في إطار ما سماه مراقبون "جولة استماع"، هي الأولى له منذ توليه عرش بلاده في 2015.

ومن المقرر أن يزور الملك المناطق الشمالية من المملكة الأسبوع المقبل "لتفقد أحوال المواطنين وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية"، بحسب وكالة الانباء السعودية.

وقالت أن مدينة وعد الشمال الصناعية ستكون من بين المشاريع التي سيفتتحها العاهل السعودي.

وقالت الوكالة أن الملك سلمان سيلقي كلمة في مجلس الشورى الإثنين في أول تصريحات له منذ مقتل الصحافي خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ويبدو أن الملك سلمان الذي رافقه في جولته الأسبوع الماضي ولي عهده محمد بن سلمان، يسعى إلى حشد الدعم داخليا بما في ذلك بين افراد العائلة المالكة فيما تواجه السعودية غضبا دوليا بسبب مقتل خاشقجي.

والشهر الماضي قام الملك سلمان بالعفو عن الغارمين في السجون السعودية، وأمر بإعادة العلاوة السنوية لجميع الموظفين الحكوميين ابتداء من العام المقبل. وكان تم وقف هذه العلاوة في إطار اجراءات التقشف في 2016 وسط انخفاض أسعار النفط.

وتعتبر تداعيات مقتل خاشقجي أسوأ أزمة دبلوماسية تواجهها المملكة منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

ولم يتضح ما إذا كان ولي العهد سيرافق الملك سلمان في جولته الأسبوع المقبل.