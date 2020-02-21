الملك سلمان يستقبل حاخاماً يهودياً في قصره لأول مرة

قالت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل وفدا متعدد الأديان يضم حاخاماً يهوديا.

واحتفت الصفحة بهذه الخطوة السعودية التي تحدث للمرة الأولى، وقالت في تغريدة على موقع تويتر: “لأول مرة يستقبل الملك سلمان ملك السعودية وفدا متعدد الأديان في قصره اليوم بضمنه الحاخام اليهودي دافيد روزين في نطاق المساعي الحميدة لبناء جسور التسامح بين مختلف الأديان”.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الملك سلمان استقبل وفدا من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي لحوار الأديان، جرى خلاله استعراض جهود ونشاطات وفعاليات المركز ومسيرة عمله.

وأضافت الوكالة أن “خادم الحرمين الشريفين رحب بأعضاء المركز، الذين يعقدون اجتماع مجلسهم الأول في الرياض، مؤكداً – حفظه الله – أهمية المركز ودوره في ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب”.

ولفتت إلى أن اللقاء ضم “الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وأعضاء مجلس إدارة المركز من مختلف القيادات الدينية في عدد من الدول، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان”.